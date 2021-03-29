2021/03/29 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن حصيلة متلقي لقاح "استرازينيكا" خلال الأيام الثلاثة الماضية.وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "العدد الذي تم تلقيحه خلال الأيام الثلاثة من لقاح استرازنيكا بلغ 26727 مواطناً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن حصيلة متلقي لقاح كورونا أسترازينكا خلال 3 أيام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن حصيلة متلقي لقاح كورونا أسترازينكا خلال 3 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).