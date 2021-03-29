المرور تصدر بياناً بشأن لوحات تسجيل المركبات

2021/03/29 | 22:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، اصحاب المركبات الذين لم يراجعوا لتسلم لوحات مركباتهم الى مراجعة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين في بيان صحفي، “تدعو مديريتنا كافة اصحاب المركبات الذين لم يراجعوا لأستلام لوحات مركباتهم الى مراجعة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لأستلام اللوحات وتثبيتها”.

وأضاف “ذلك بعد ان تم طباعة كافة لوحات التسجيل”.

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