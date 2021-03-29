صدور كتاب انبثاق ثورة من رماد ثورة

2021/03/29 | 23:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر مؤخرا كتاب بعنوان (انبثاق ثورة من رماد ثورة) عن بدابات تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني للكاتب والصحفي بلند شالي.

والكتاب عبارة عن بحث تاريخي واكاديمي يتحدث عن بدايات تاسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني والمفارز الاولى في منطقة بادينان ومأساة هكاري واستشهاد ابراهيم عزو ورفاقه.

ويعتبر كتاب (انبثاق ثورة من رماد ثورة) من آخر اصدارات مكتب تنمية والوعي والفكر التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia خاص

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