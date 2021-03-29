سقوط صواريخ قرب نقطة عسكرية تابعة للبيشمركة بين كركوك وأربيل

2021/03/29 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بسقوط صواريخ قرب نقطة عسكرية تابعة للبيشمركة بين كركوك وأربيل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ستة صواريخ كاتيوشا سقطت قبل قليل قرب نقطة عسكرية تابعة للبيشمركة بالقرب من حدود كركوك اربيل "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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