حمار يقطع اذن طفل في السليمانية

2021/03/29 | 23:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر طبي في السليمانية، الاثنين، بأن حمارا قطع اذن طفل في منطقة جمجمال شرقي المحافظة.وقال المصدر، إن “مستشفی جمجمال استقبل طفلا قطعت اذنه اليسرى بالكامل بعدما هاجمه حمارا هائجا وهو يرعى الاغنام مع جده”، مبينا أن “المستشفى أجرت عملية للطفل”.من جهته قال أحد المقربين من الطفل ويدعى نوزاد حمة، إن “الطفل كان يرعى الاغنام مع جده مساء اليوم وفجأة هاجمه الحمار وهو عندما كان بين الاغنام وعض اذنه اليسرى وقطعها”، لافتا الى أنه “بعدما سمع جده صوت الطفل قام بمهاجمة الحمار بواسطة الحجارة حتى تمكن من ابعاده عن الطفل”.

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