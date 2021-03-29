أول دولة تبدأ بإنتاج لقاح مضاد لكورونا في العالم العربي

2021/03/29 | 23:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الإمارات، الاثنين، بدء إنتاج لقاح مضاد لكورونا داخل البلاد.

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وقال بيان رسمي تناقلته وسائل الإعلام الإماراتية وتابعه "ناس"، (29 آذار 2021)، إن "حياة- فاكس هو أول لقاح لكوفيد-19 يتم إنتاجه في العالم العربي".

وأضاف البيان أن "إنتاج (حياة- فاكس) بدأ بالفعل في إطار المشروع المشترك في إمارة رأس الخيمة بموجب اتفاق بين (جي42) والخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية لخط الإنتاج المؤقت مليوني جرعة شهريا".

وذكر البيان أن "طاقة الإنتاج في المشروع المشترك بين (سينوفارم) و(جي.42) بأبوظبي ستصل إلى 200 مليون جرعة في العام.

وأبرم الاتفاق خلال زيارة استمرت يومين قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي وانتهت، الأحد.

ويشمل المشروع المشترك كذلك مركزا للبحوث والتطوير مخصصا للعلوم والتكنولوجيا الحيوية وإنتاج اللقاحات في مدينة خليفة الصناعية.

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