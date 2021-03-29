نواب: الموازنة ستمرر خلال الأسبوع الجاري

2021/03/29 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد مشرعون، ان الخلافات ما زالت قائمة حول اقرار مشروع قانون موازنة 2021، فيما رجحوا تمرير الموازنة داخل مجلس النواب خلال الاسبوع الجاري.وقال النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "الخلافات ما زالت مستمرة حول حصة الاقليم بالموازنة"، مؤكدا انه "لم يتم التوصل لاتفاق نهائي على المادة 11 بالموازنة".واضاف، ان "هناك اختلافات حول المادة 11 والاقتراض الخارجي ودرجات الحذف والاستحداث"، لافتا الى ان "بعض الكتل السياسية قامت باستحداث مواد اضافية على الموازنة".واشار الى ان "رفع سعر صرف الدولار جاء باتفاق رئيس الوزراء مع الكتل السياسية".وتابع، ان "الموازنة تحولت من فنية الى سياسية"، مبينا ان "قروض الموازنة ضرورية لمشاريع خدمية والراي للجنة المالية".ورجح العميري، "تمرير الموازنة خلال يومي الاربعاء والخميس المقبلين".من جهته، ذكر النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي لبرنامج "العاشرة"، ان " رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية تاخير اقرار الموازنة"، لافتا الى ان " اغلب النواب كانوا حاضرين في جلسة الامس ورئاسة البرلمان لم تعقد الجلسة".واضاف، ان "اقحام سعر صرف الدولار بالموازنة اجراء غير صحيح"، مؤكدا انه " يفترض وضع سعر النفط داخل الموازنة بالدينار العراقي".ولفت الى انه "تم جمع تواقيع لاكثر من 145 نائبا من اجل الاعتصام داخل مجلس النواب للضغط على رئاسة مجلس النواب لتمرير الموازنة".الى ذلك، قال النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي لبرنامج "العاشرة"، ان "الخلافات ما زالت قائمة حول بعض مواد الموازنة"، مؤكدا ان "تحالفه مع اقرار الموازنة".واضاف، ان "تعديل سعر صرف الدولار من صلاحية الحكومة والبنك المركزي"، مرجحا "تمرير مشروع قانون الموازنة في جلسة الاربعاء المقبل".

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