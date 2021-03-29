السندات الأمريكية تتجه لأسوأ أداء فصلي منذ 2016

2021/03/29 | 23:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.7 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط عمليات بيع في أسواق السندات الحكومية جعلتها

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