محدث.. النفط يعاود الارتفاع 1% عند التسوية في جلسة متقلبة

2021/03/29 | 23:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عاودت أسعار النفط الارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة، مع مراقبة الوضع في قناة السويس.

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