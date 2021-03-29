2021/03/29 | 23:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول تعليق من الحشد الشعبي على قصف البيشمركة بالكاتيوشا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/29 | 23:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من الحشد الشعبي على قصف البيشمركة بالكاتيوشا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من الحشد الشعبي على قصف البيشمركة بالكاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).