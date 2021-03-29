لبنان يُقر قانون استرداد الأموال المتأتية من الفساد.. وعلامات استفهام حول آلية التطبيق 

2021/03/29 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب اللبناني، الاثنين، قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد بمادة وحيدة.وكانت اللجان المشتركة قد أقرت القانون الأسبوع الماضي وأحالته إلى التصويت عليه في الجلسة العامة.

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