2021/03/29 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد حاجتنا لمن، للبربرية ام للاشتراكية؟قال فريدريك أنجلس على ضريح كارل ماركس حيث دفن يوم 17 من آذار عام 1883 : " فمثلما اكتشف داروين قانون تطور الطبيعة العضوية اكتشف ماركس قانون تطور التاريخ البشري: الحقيقة البسيطة التي تخفيها هيمنة الايديولوجيا و هي ان الانسان يجب اولا ان يأكل و يشرب و يجد المأوى و الملبس قبل ان يصبح في استطاعته الاهتمام بالسياسة و العلم و الفن و الدين الخ...



و بالتالي فا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاجتنا لمن، للبربرية ام للاشتراكية ؟ - عادل احمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاجتنا لمن، للبربرية ام للاشتراكية ؟ - عادل احمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).