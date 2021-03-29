حاجتنا لمن، للبربرية ام للاشتراكية ؟ - عادل احمد

#عادل_احمد حاجتنا لمن، للبربرية ام للاشتراكية؟قال فريدريك أنجلس على ضريح كارل ماركس حيث دفن يوم 17 من آذار عام 1883 : " فمثلما اكتشف داروين قانون تطور الطبيعة العضوية اكتشف ماركس قانون تطور التاريخ البشري: الحقيقة البسيطة التي تخفيها هيمنة الايديولوجيا و هي ان الانسان يجب اولا ان يأكل و يشرب و يجد المأوى و الملبس قبل ان يصبح في استطاعته الاهتمام بالسياسة و العلم و الفن و الدين الخ...
و بالتالي فا ......
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