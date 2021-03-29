المواد الخلافية المتبقية في الموازنة وموعد تمريرها المفترض

2021/03/29 | 23:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، الاثنين، ان الخلافات قائمة حول إقرار الموازنة ، فيما رجح تمريرها قبل نهاية الاُسبوع الجاري.

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وقال العميري، خلال استضافته في برنامج "العاشرة" الذي يقدمه الزميل "كريم حمادي"، وتابعه "ناس"، (29 آذار 2021)، ان "الخلافات ما زالت مستمرة حول حصة الاقليم بالموازنة"، مؤكدا انه "لم يتم التوصل لاتفاق نهائي على المادة 11 بالموازنة".

واضاف ان "هناك اختلافات حول المادة 11 والاقتراض الخارجي ودرجات الحذف والاستحداث"، لافتا الى ان "بعض الكتل السياسية قامت باستحداث مواد اضافية على الموازنة".

واشار الى ان "رفع سعر صرف الدولار جاء باتفاق رئيس الوزراء مع الكتل السياسية".

وتابع، ان "الموازنة تحولت من فنية الى سياسية"، مبينا ان "قروض الموازنة ضرورية لمشاريع خدمية والرأي للجنة المالية".

ورجح العميري، "تمرير الموازنة خلال يومي الاربعاء والخميس المقبلين".

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