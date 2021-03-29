2021/03/29 | 23:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع قطاع البنوك، بينما ارتفع "داو جونز" وحيداً لمستوى قياسي جديد.

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