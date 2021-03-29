ترجيحات بارتفاع أسعار صرف الدولار.. واجراء حكومي في حال عدم التصويت على الموازنة

2021/03/29 | 23:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رجح النائب عن دولة القانون، عمار الشبلي، الاثنين، بارتفاع سعر صرف الدولار أكثر مما عليه الان، فيما أوضح اجراء الحكومة في حال عدم التصويت على الموازنة.

وقال الشبلي لـNRT اليوم، (29 آذار 2021)، ان "الموازنة لا ترحل واذا لم تمرر بالتصويت فان الحكومة تلجأ الى تطبيق قانون الادارة المالية والدين العام، اي يتم الصرف بطريقة 1/12".

وأضاف انه "من الممكن ارتفاع اسعار صرف الدولار، ولذلك طالبنا باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية للوقوف على اسباب رفع سعر الصرف بعد الزيادة الملحوظة في اسعار النفط، مع ان البنك الدولي اوصى ان يكون رفع سعر الصرف اخر الخيارات لخفض العجز في الموازنة".

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