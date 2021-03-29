بالوثيقة.. الكاظمي يمنح منتسبي وزارة الصحة كتاب شكر وتقدير

2021/03/29 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

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منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منتسبي وزارة الصحة كتاب شكر وتقدير.

ونص كتاب الشكر والتقدير الذي وجه الى ادارة منتسبي دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، على انه تقرر منح ادارة ومنتسبي وزارة الصحة كتاب شكر وتقدير من رئيس الوزراء.

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