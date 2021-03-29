بسبب شبهات فساد.. هروب مدير عام شركة نفط ذي قار والقبض على مسؤول التراخيص

2021/03/29 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر في حكومة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بهروب مدير عام شركة نفط ذي قار والقاء القبض على مسؤول شعبة تراخيص المشاريع في الشركة بسبب شبهات فساد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اوامر قبض صدرت بحق مدير عام شركة نفط ذي قار علي خضير، ومسؤول شعبة تراخيص المشاريع في الشركة أحمد جبار، وثلاثة موظفين معهم بسبب شبهات فساد وتلاقي رشاوى".

وأضاف، أن "قوة من جهاز الأمن والوطني نفذت عملية القبض وتوجهت الى مطعم الديوان الملكي وسط مدينة الناصرية، حيث كان يتواجد الخمسة اشخاص الصادرة بحقهم مذكرات قبض، بعد اجتماع لهم لتلاقي رشاوى جديدة".

وأشار الى أن "القوة الأمنية اقتحمت المطعم لتنفيذ مذكرات القبض، لكن حماية مدير عام شركة نفط ذي قار علي خضير افتعلت شجار مع القوة الأمنية من أجل هروب خضير، وهرب الى جهة مجهولة حتى اللحظة، فيما تجري الجهات الأمنية عملية بحث عنه، كما تم اعتقال مسؤول شعبة تراخيص المشاريع في الشركة أحمد جبار، الموظفين الثلاثة، مع ضبط الرشوة البالغة 250 الف دولار".

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