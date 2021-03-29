الامارات‭ ‬تعلن‭ ‬انتاج‭ ‬لقاح‭ ‬جديد بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الصين

2021/03/29 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبراء‭ ‬يدعون‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬الحيوان‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬كوفيد‭ ‬إلى‭ ‬الإنسان جنيف‭- ‬ابو‭ ‬ظبي‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬إنتاجها‭ ‬للقاح‭ ‬مضاد‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬داخل‭ ‬اراضيها، ويحمل‭ ‬اللقاح‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬حياة‭ – ‬فاكس‮»‬،‭ ‬وسيكون‭ ‬أول‭ ‬لقاح‭ ‬محلي‭ ‬الصنع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تصنيع‭ ‬اللقاح‭ ‬بواسطة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬جي‭ ‬42‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬مشتركة‭ […]

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