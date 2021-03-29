2021/03/29 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخبراء يدعون إلى تحديد الحيوان الذي نقل كوفيد إلى الإنسان جنيف- ابو ظبي -الزمان أعلنت دولة الإمارات العربية الاثنين، عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل اراضيها، ويحمل اللقاح اسم «حياة – فاكس»، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة «سي إن بي جي 42»، وهي شركة مشتركة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات تعلن انتاج لقاح جديد بالتعاون مع الصين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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