بايدن:لا زلنا بعيدين عن الانتصار في حرب كوفيد-19

2021/03/29 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭,- ‬الزمان‭ ‬ حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الاثنين‭ ‬الأميركيين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬‮«‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الانتصار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬وحضّ‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتحذيرات‭ ‬بخصوص‭ ‬الفيروس‭ ‬فيما‭ ‬تواجه‭ ‬البلاد‭ ‬موجة‭ ‬إصابات‭ ‬رابعة‭ ‬محتملة‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلّفز‭ ‬‮«‬عملنا‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬بعد‭.‬لا‭ ‬زلنا‭ ‬بعيدين‭ ‬عن‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬كوفيد‭-‬19‮»‬‭.‬،‭ ‬وتابع‭ […]

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