2021/03/29 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن,- الزمان حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين الأميركيين من أن البلاد لا تزال «بعيدة عن الانتصار» في الحرب على كوفيد-19 وحضّ الناس على الالتزام بالتحذيرات بخصوص الفيروس فيما تواجه البلاد موجة إصابات رابعة محتملة. وقال في خطاب متلّفز «عملنا لم ينته بعد.
لا زلنا بعيدين عن الانتصار في الحرب على كوفيد-19».
، وتابع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن:لا زلنا بعيدين عن الانتصار في حرب كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لا زلنا بعيدين عن الانتصار في الحرب على كوفيد-19».
، وتابع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن:لا زلنا بعيدين عن الانتصار في حرب كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن:لا زلنا بعيدين عن الانتصار في حرب كوفيد-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).