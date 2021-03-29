النفط يتراجع بعد عودة الملاحة في قناة السويس والسيسي يشيد بالانجاز

2021/03/29 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السويس‭- ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة انتهت‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين‭ ‬بنجاح‭ ‬عملية‭ ‬تعويم‭ ‬السفينة‭ ‬الجانحة‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬واستؤنفت‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬الممر‭ ‬الملاحي‭ ‬الدولى‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬اغلاقه‭ ‬الى‭ ‬خسائر‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭.‬ وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬أسامة‭ ‬ربيع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استئناف‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬بقناة‭ ‬السويس‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬الهيئة‭ ‬بإمكانياتها‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬وتعويم‭ ‬سفينة‭ ‬الحاويات‭ […]

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