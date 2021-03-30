فاخورة مسمار - سليم زاروبي

2021/03/30 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سليم_زاروبي سمعت لأول مرة عن عائلة مسمار، أو كما نسميهم في اللهجة الدارجة "دار المسمار"، وأنا طفل صغير، حين كان أبي يتحدث بإعجاب واضح عن كيف تصدى حنا مسمار الجد وأولاده، سامي، غسان وجلال، ووقفوا أمام تراكتورات الحكم العسكري التي أتت لتصادر أراضيهم، على إثر قرار بن غوريون إقامة نتسيرت عيليت على أراضي الناصرة والقرى المجاورة.



منذ ذلك الحين وقصة مواجهة عائلة مسمار ووقوفها أمام جرافات الحكم العسكري إحدى قصص فولكل ......





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