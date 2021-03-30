حين يموت الخيال على مذبح الواقع - محمد عمارة تقي الدين

2021/03/30 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمارة_تقي_الدين "إن إعطاء الفرص المناسبة لنمو الطاقات المفكرة هي مسألة حياة أو موت لأي مجتمع"، هكذا يؤكد المؤرخ الكبير أرنولد توينبي على أهمية التفكير العميق باعتباره مسألة مصيرية لبني الإنسان.وهو ما دفع باتجاهه كونفوشيوس من قبل فقد كان يردد: "لا يمكن للمرء أن يحصل على المعرفة إلا بعد أن يتعلم كيف يفكر ويطلق العنان لخياله".غير أن السؤال الذي يُطِل برأسه الآن: هل الخيال والتفكير العميق هو أمر مُتاح للجميع؟ ......





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