2021/03/30 | 00:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال عضو مجلس النواب، عن كتلة إرادة، حسين عرب، إن نوابا يعتزمون الاعتصام داخل مبنى مجلس النواب، لحين إقرار قانون موازنة 2021.وأوضح عرب، في لقاء متلفز تابعه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نواب يعتزمون الاعتصام داخل البرلمان لحين إقرار الموازنة المركز الخبري الوطني.

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