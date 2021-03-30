محدث.. سهم

2021/03/30 | 00:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم شركة "تويتر" بأكثر من 2 بالمائة في ختام تعاملات يوم الإثنين، بعد توقعات إيجابية بشأن أداء السهم.

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