طقس العراق: امطار خلال هذا الاسبوع في هذه المناطق

2021/03/30 | 00:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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تشير توقعات احوال الطقس، الاثنين، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بامطار اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وينتهي الخميس.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة اليوم، (29 آذار 2021): "منخفض جوي ضعيف يؤثر على البلاد، مصحوب بامطار تتركز في بعض المدن وارتفاع تدريجي يطرأ على درجات الحرارة، وامطار نيسان لاتبشر بخير ..!!، اعتبارا من يوم الثلاثاء:-

1- هدوء بالرياح السطحية، يعقبه تحولها للاتجاه الجنوبي الشرقي خلال ساعاات الليل.

2- بداية الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة .

3- اجواء غائمة جزئيا في مناطق متفرقة بسبب اندفاع منخفض جوي جاف سيؤثر على البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء وينتهي الخميس، وتزداد كثافة السحب ليلا لتكون الاجواء غائمة في اغلب المدن تقريبا.

4- خلال ليل الثلاثاء / فجر الاربعاء، تتوفر فرص هطول زخات خفيفة من الامطار في مناطق متفرقة من مدن وسط البلاد تشمل صلاح الدين وديالى وواسط وشرق العاصمة وربما بعض المناطق من مدن الفرات الاوسط وهي فرصة ضعيفة.

5- تتوسع مساحة الامطار نهار ومساء الاربعاء لتشمل مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط والجنوب.



عموما امطار خفيفة واحيانا قطرات، لان المنخفض ضعيف على العموم.

6- يوم الخميس ينتهي تأثير المنخفض وتتحول الرياح الى الاتجاه الشمالي الغربي مصحوبة بنشاط ملحوظ مثيرة للغبار في مناطق من مدن الوسط والجنوب.

7- انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة.

خارطة تلخص مناطق الامطار لغاية نهاية الاسبوع الحالي".

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