أنبوب‭ ‬نفط‭ ‬البصرة‭ ‬العقبة يتصدر‭ ‬مباحثات‭ ‬العراق‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن

2021/03/30 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع‭ ‬الربط‭ ‬السككي‭ ‬ينتظر‭ ‬قراراً‭ ‬سيادياً‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ جرى‭ ‬بحث‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مد‭ ‬انبوب‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬البصرة‭ ‬الى‭ ‬العقبة‭ ‬في‭ ‬احدث‭ ‬اجتماع‭ ‬ثلاثي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬امس‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬العراق‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬والأردن‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي،‭ ‬ومصر‭ ‬سامح‭ ‬شكري،‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التمهيد‭ ‬لاجتماع‭ ‬الزعماء،‭ ‬ضمن‭ ‬آلية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ […]

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