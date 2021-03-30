2021/03/30 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مشروع الربط السككي ينتظر قراراً سيادياً في بغداد بغداد -الزمان جرى بحث جديد في مشروع مد انبوب النفط من البصرة الى العقبة في احدث اجتماع ثلاثي عقده في بغداد امس وزراء خارجية العراق فؤاد حسين، والأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، مساء الاثنين، في اطار التمهيد لاجتماع الزعماء، ضمن آلية التعاون بين الدول […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنبوب نفط البصرة العقبة يتصدر مباحثات العراق ومصر والأردن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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