ماض سيء من تجارب متصدعة

2021/03/30 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تأخر العراق كثيراً عن الالتحاق بالعمل الاستثماري العربي المشترك، وغاص في مشاكله وتقوقعاته السياسية الداخلية التي طالما اتسمت بالتخلف والجهل والعُقد والتبعية في طوال ما يقرب من ثماني عشرة سنة، من عمر البلد الجديد ، قبل أن توافيه الفرصة في تنسيق عالي المستوى مع الاردن ومصر، وكنا نتمنى لو انّ سوريا معافاة […]

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