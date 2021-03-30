2021/03/30 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت مديرة "المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" روشيل والينسكي، الاثنين، عن قلقها إزاء الزيادات الأخيرة في حالات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، ودعت الأميركيين إلى عدم التخلي عن الاحتياطات الوقائية المعمول بها

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