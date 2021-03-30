حجب البطاقة التموينية

2021/03/30 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق وعقب انخفاض أسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، قررت الحكومة العراقية حجب مفردات البطاقة التموينية عن بعض الفئات رغم أن ربع سكان العراق تحت خط الفقر، نناقش في هذه الحلقة هل ستتأثر هذه الفئات في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية؟

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