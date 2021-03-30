بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين ليوم الارض - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2021/03/30 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني يا جماهير شعبنا البطل، تهل علينا ذكرى معركة يوم الأرض عنوان صراعنا مع الاحتلال وهوية وجودنا على أرض فلسطين، ذكرى الدم الفلسطيني النازف لأجل الوطن، هذا الوطن الذي تكالبت عليه كلاب الأرض الضالة والقوة الغاشمة في سبيل إلغاء تاريخ وجود شعبنا وعلاقته بأرض وطنه فلسطين.



جماهير شعبنا المقاوم تهل علينا هذه الذكرى والاحتلال يتغول في سياسة التهجير والإحلال لأبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة، فالمقدسيون ......





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