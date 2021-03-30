صحيفة أميركية: إدارة بايدن تخطط لإعلان مقترح حول بدء محادثات مع إيران

2021/03/30 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع بوليتيكو نقلا عن مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تخطط لطرح مقترح جديد، في أقرب وقت هذا الأسبوع، يهدف إلى بدء محادثات مع إيران حول إعادة إحياء الاتفاق النووي، في محاولة لكسر الجمود حول هذا الملف

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