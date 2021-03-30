رويترز: فريق أممي يحمّل الحوثيين مسؤولية الهجوم على مطار عدن

2021/03/30 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دبلوماسيان مطلعان، الاثنين، إن تحقيقا أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة، خلص إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا هجوما في 30 ديسمبر على مطار عدن، أسفر عن مقتل نحو 26 شخصا، لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

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