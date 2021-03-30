2021/03/30 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

في ظل الاقبال “الضعيف” لتلقي لقاح كورونا خصوصا في مناطق اطراف بغداد، اكدت وزارة الصحة ان اللقاحات المستوردة لمكافحة الوباء “آمنة” ولم تسجل اي اعراض جانبية او مضاعفات للملقحين حتى الان، يأتي ذلك في وقت يخشى فيه البعض من تلقي جرعات اللقاح.

وتقوم المراكز الصحية بتطعيم كل شخص يراجعها من دون التسجيل عبر المنصة الالكترونية، شرط ان تتوفر فيه شروط السلامة وقد تجاوز عمره 18 عاما والذين لديهم إصابات سابقة واكتسبوا الشفاء ومضت عليهم مدة لا تقل عن شهرين، او لم يتلق اشعارا او موعدا للتلقيح في مراكز اخرى.

ويتردد مواطنون من اخذ اللقاح بذريعة ان المعلومات المتوفرة عنه غير كافية، كما ان آثارا جانبية طويلة الأمد، لم تظهر بعد، بينما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تصور اللقاح على انه “مؤامرة لتغيير الحمض النووي».

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي لـ”الصباح”: ان “الاف المواطنين توافدوا على مراكز التلقيح المنتشرة في جانب الكرخ 90 بالمئة منهم من مراكز المدن و10 بالمئة من الاطراف».

ووصل عدد الملقحين في قضاء الطارمية 44 شخصا وهم اقل عددا، تليها المحمودية، وبعدها التاجي ثم ابو غريب، علما ان عدد الاصابات في هذه المناطق مرتفع جدا، بينما بلغت نسبة عدد الملقحين للاعمار فوق سن الخمسين عاما 37 بالمئة، والمصابين بالامراض المزمنة 20 بالمئة.

واكد الحجامي ان “اللقاح آمن ولا مخاوف منه ومستورد من مناشئ رصينة، وهناك العديد من الدول قامت بتطعيم مواطنيها من هذا اللقاح سعيا لعودة الحياة الى طبيعتها».

وتعاني المؤسسات الصحية من قلة المسجلين عبر المنصة الالكترونية لتلقي اللقاح ليتسنى للفرق الذهاب لمنازلهم وتلقيحهم في حال تعذر الذهاب الى المراكز الصحية المحددة.

ولفت الحجامي الى ان “عدد الملقحين الكلي في جانب الكرخ حتى الان وصل الى 3403، اما عدد الملقحين اليومي فوصل الى 1369، وان عدد الملقحين بلغ خلال يوم واحد في العراق 10470 مواطنا».



واصدرت الصحة قائمة بالاشخاص الممنوعين من اخذ اللقاح وشملت النساء الحوامل والمرضعات والأطفال والاشخاص المصابين بأمراض مناعية ويتناولون ادوية مثبطة للمناعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: لقاح كورونا آمن ولم نسجل مضاعفات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: لقاح كورونا آمن ولم نسجل مضاعفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).