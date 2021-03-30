الكاظمي يوجّه بمنع التلاعب بالأسعار

2021/03/30 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بأخذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين ومتابعة الأسواق، وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق.

كما وجّه الكاظمي أيضاً، بـ”دعم وزارتي التجارة والزراعة، للعمل بأقصى الجهود لتهيئة مادة الطحين بأسعار ملائمة». وأضاف البيان ان “التوجيه جاء نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصنع محلياً، ومحاولة أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجار إرباك الوضع الاجتماعي، واستغلال إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما يحدث سنوياً».



إلى ذلك، استمع رئيس الوزراء، خلال استقباله مجموعة من وجهاء واهالي مدينة الاعظمية، الى المشكلات والمطالب التي طرحها الاهالي في اللقاء، موجهاً الجهات المعنية بمتابعتها ومعالجتها باسرع وقت ممكن.



وشدد الكاظمي على ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والبلدية في شوارع واحياء الاعظمية وكل مناطق العاصمة بغداد، بما يخفف من معاناة المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

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