الجنائية الدولية تتحقّق من صحّة تقارير مقتل الورفلي

2021/03/30 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقّق المحكمة الجنائية الدولية في صحّة تقارير عن مقتل قيادي في قوات المشير خليفة حفتر بالرصاص في مدينة بنغازي صدرت مذكرة توقيف دولية بحقّه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على ما أفادت المدعية العامة لهذه الهيئة القضائية، الاثنين.

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