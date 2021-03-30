"مصر قد تطلب تعويضات".. "خسائر بمئات الملايين" لشركات إعادة التأمين بسبب أزمة "إيفر غيفن"

2021/03/30 | 03:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن شركات إعادة التأمين سوف تتكبد خسائر بمئات الملايين من اليورو بسبب أزمة جنوح سفينة الحاويات "إيفر غيفن" في قناة السويس، وذلك حتى مع نجاح فرق الإنقاذ في إعادة تعويم السفينة جزئيا يوم الاثنين.

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