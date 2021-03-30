بغداد تحتضن الاجتماع التحضيري للقمة الثلاثية

2021/03/30 | 04:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

استضافت العاصمة بغداد، أمس الاثنين، الاجتماع التحضيري لاجتماع القادة الرابع ضمن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

وعقد وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيراه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي اجتماعا تحضيريا في بغداد لاجتماع القادة الرابع، ضمن آلية التعاون بين الدول الثلاث والمقرر عقده خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي في إطار مشروع المشرق الجديد الذي تعتزم الدول الثلاث تشكيله.

وأعقب الاجتماع، مؤتمر صحفي مشترك.



افتتحه وزير الخارجية فؤاد حسين “بتعزية مصر بحادثة تصادم القطارين”.

وقال حسين: “ناقشنا ملف مكافحة الإرهاب ومستجدات الازمة اليمنية وليبيا»، مضيفاً، بحثنا التعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث وتأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية و”ناقشنا قضايا الزراعة والامن الغذائي وبحثنا ايضا نقل المسافرين و”تطرقنا لتطوير والتعاون بشأن الأدوية».

وكشف عن مناقشة مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة والتعاون المشترك بشأن التطوير العمراني».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: “نتطلع لعقد القمة الثلاثية في بغداد باسرع وقت وندعو إلى تكثيف التعاون المشترك لتطوير الاستثمار في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والكهرباء والصحة والتعاون الدوائي والتشييد والبناء”.

وأضاف شكري أن “هناك توافقا بين الرؤى للدول الثلاث، في بحث التطورات التي تشهدها المنطقة العربية”.

في حين، أشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى أن القمة الثلاثية التي ستعقد قريبا تعد رسالة باننا نقف الى جانب الحكومة العراقية لاعادة البناء وتقديم الخدمات الى الشعب العراقي بعدما تحقق للعراقيين النصر على الارهاب، مؤكدا ان امن العراق هو امن الامة العربية والمنطقة.

وعبر الصفدي عن “تطلعه إلى قمة فاعلة تعزز العمل الثلاثي»”، موضحاً أن “مخرجات القمة ستكون خطوة لتعزيز العمل العربي

المشترك”.

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