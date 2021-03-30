منظمة حقوقية: أكثر من 500 مدني قتلوا في ميانمار منذ الانقلاب

2021/03/30 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أكثر من 500 مدني، بينهم عدد كبير من الطلاب والمراهقين، على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 1 فبراير، بحسب ما أعلنت، الثلاثاء، "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".

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