2021/03/30 | 05:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إل سي "باكشوت" سميث..شرطي عمره 91 عاما ويرفض التقاعد

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