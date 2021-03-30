2021/03/30 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير لوكالة رويترز الضوء على السياسة التي اتبعتها السعودية لاستقطاب الشركات العالمية إلى أراضيها عبر فتح مكاتب لها هناك

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