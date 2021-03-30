القضاء العراقي يعلن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

2021/03/30 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القضاة المنصوص على مناصبهم في قانون تعديل الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة...

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