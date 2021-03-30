مخرجات مؤتمر وزراء خارجية العراق والأردن ومصر

2021/03/30 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المؤتمر الثلاثي، لوزراء خارجية العراق والأردن ومصر، يوم أمس الاثنين، على عقد القمة الثلاثية في بغداد لتعزيز العمل الثلاثي المشترك....

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