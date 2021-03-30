2021/03/30 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش بين محطة انتخابية وأخرى، تصعد أسهم الأحزاب أو تهبط، تتباين النتائج عن الاستطلاعات والتوقعات أو تتفق معها، وتنشا أحزاب وحركات جديدة وتندثر أخرى.



ولكن في انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، ثمة حقيقة عارية لا يتكرر وقوعها كثيرا في حياة الأحزاب والأمم، ولا حتى في إسرائيل التي تجنح أكثر فأكثر ومع كل دورة انتخابية نحو مزيد من اليمين والتطرف، فقد نجحت الكهانية المتجددة ممثلة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة الكهانية للكنيست بدعم ورعاية نتنياهو - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة الكهانية للكنيست بدعم ورعاية نتنياهو - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).