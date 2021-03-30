قصة الولايات المتحدة (09) – التمدد غربا - محمد زكريا توفيق

2021/03/30 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق التمدد غربا حتى المحيط الهادئ في عام 1800، كانت الحدود الغربية للولايات المتحدة حتى نهر الميسيسبي.



يعني ثلث المساحة الحالية.



بعد النهر، توجد مساحات ضخمة من الأراضي، كان يعبرها القليل من المستوطنين البيض.



الأرض شاسعة، تمتد أكثر من 600 ميل، تصل إلى سفوح جبال روكي غربا (الجبال الصخرية).



هذه الأراضي كانت تعرف في ذلك الوقت ب لويزيانا.



سميت لويزيانا تكريما للملك لويس الرابع عشر.



كانت لوي ......





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