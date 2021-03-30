الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد يناقش قريبا انسحاب القوات الأجنبية

2021/03/30 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تعقد اميركا والعراق مناقشات حول الحوار الاستراتيجي عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 بين البلدين، ...

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