سقوط صواريخ قرب نقطة عسكرية تابعة للبيشمركة بين كركوك وأربيل

2021/03/30 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بسقوط صواريخ قرب نقطة عسكرية تابعة للبيشمركة بين كركوك وأربيل....

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