نائب يؤكد الخلافات ما زالت مستمرة حول حصة الاقليم بالموازنة

2021/03/30 | 08:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو مجلس النواب النائب غايب العميري،الثلاثاء، ان الخلافات ما زالت مستمرة حول حصة الاقليم بالموازنة.وقال العميري في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "الخلافات ما زالت مستمرة حول حصة الاقليم بالموازنة"، مؤكدا انه "لم يتم التوصل لاتفاق نهائي على المادة 11 بالموازنة".واضاف ان "هناك اختلافات حول المادة 11 والاقتراض الخارجي ودرجات الحذف والاستحداث"، لافتا الى ان "بعض الكتل السياسية قامت باستحداث مواد اضافية على الموازنة".واشار الى ان "رفع سعر صرف الدولار جاء باتفاق رئيس الوزراء مع الكتل السياسية".وتابع، ان "الموازنة تحولت من فنية الى سياسية"، مبينا ان "قروض الموازنة ضرورية لمشاريع خدمية والراي للجنة المالية"، مرجحا "تمرير الموازنة خلال يومي الاربعاء والخميس المقبلين".من جهته، ذكر النائب حامد الموسوي، ان " رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية تاخير اقرار الموازنة"، لافتا الى ان " اغلب النواب كانوا حاضرين في جلسة يوم الاحد الماضي ورئاسة البرلمان لم تعقد الجلسة".واضاف، ان "اقحام سعر صرف الدولار بالموازنة اجراء غير صحيح"، مؤكدا انه " يفترض وضع سعر النفط داخل الموازنة بالدينار العراقي".ولفت الى انه "تم جمع تواقيع لاكثر من 145 نائبا من اجل الاعتصام داخل مجلس النواب للضغط على رئاسة مجلس النواب لتمرير الموازنة".

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