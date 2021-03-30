وزير الداخلية يكشف تفاصيل جديدة بشأن العملية التي قصمت ظهر «داعش»

2021/03/30 | 08:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الاثنين، عن تفاصيل عملية نوعية اسهمت بقتل عدد من عناصر «داعش» من بينهم ما يسمى بـ «والي العراق» أبو ياسر العيساوي.

وقال الغانمي في بيان مصوّر، إن «وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية قامت بأعمال قصمت ظهر داعش في الآونة الاخيرة، ناهيك عن قتل ارهابي او ضبط حزام ناسف او القاء قبض».

واضاف الغانمي ان «القوات الامنية تمكنت من متابعة عمليات مهمة جداً، وهي عملية ابو غريب في منطقة الزيدان والتي جاءت بمتابعة حثيثة من وكالة الاستخبارات، تمكنت من الاطاحة بـ (ابو الحسن الغريباوي) وهو عسكري عام الجنوب ومساعده (ابو ياسر العيساوي)».

واشار الى ان «العملية التي قصمت ظهر (داعش) هي مقتل (ابو ياسر العيساوي) مايسمى بوالي العراق، حيث كانت وكالة الاستخبارات وجهاز المخابرات الوطني وبمتابعة حثيثة جداً من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتنفيذ ضربة جوية قاصمة ادت الى الاطاحة بهذا المجرم الكبير».

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