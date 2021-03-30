البيت الأبيض يحسم الجدل بشأن لقاء بايدن بالزعيم الكوري الشمالي

2021/03/30 | 08:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا ينوي مقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، ردا على سؤال عما إذا كان نهج بايدن الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية سيتضمن الجلوس مع الرئيس كيم جونغ أون كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، وقالت: "أعتقد أن مقاربته ستكون مختلفة تماما، وهذه ليست نيته".

من جهته، أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي، على أن "إدارة بايدن لا تعتقد أن الباب مغلق على الحوار مع بيونغ يانغ على خلفية أنشطتها العسكرية الأخيرة"، مضيفاً:"لا نريد وضعا يعتبر فيه أننا لسنا منفتحين أمام المفاوضات مع كوريا الشمالية".

وفي وقت سابق، وصف مسؤول رفيع في بيونغ يانغ تنديد الرئيس الأميركي جو بايدن بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخين في إطار تجاربها العسكرية بأنه "تعدٍ" و"استفزاز"، وفق ما نقلت سكاي نيوز.

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