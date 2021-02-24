'اريد – ديناري'.. هاشتاك عراقي يتصدر تريند تويتر للمطالبة باعادة سعر صرف الدولار

2021/03/30 | 08:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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تصدر هاشتاك #اريد - ديناري تريند منصة تويتر، حيث يمثل حملة حاشدة لمطالبة الحكومة العراقية ووزارة المالية بارجاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى 120 الف كما كان في السابق.

ويشكو المشاركون في الحملة من الضغط الكبير الذي تسبب به اجراء رفع سعر الصرف في الاشهر القليلة الماضية، بالتزامن مع اقرار الموازنة المالية العامة لعام 2021، فضلا عن ارتفاع اسعار البضائع والسلع في الاسواق المحلية.

شارك معنا في حملة #اريد_ديناريلا تدع الأمر يتوقف عندك pic.twitter.com/BzJaJQuCep

— رشيد السراي (@rasheedasarai) February 24, 2021

ويقول المدون عماد الهلالي، انه ليس هناك مبررات اقتصادية في السوق النقدية توجب انخفاض الدينار وإنما هو مؤامرة من قبل السياسيين ليستفديوا من فارق الصرف على حساب السوق المحلية وإلحاق الضرر بالاقتصاد العراقي.

نطالب بإرجاع سعر صرف الدولار إلى 1200 دينار عراقي، فإنه ليس هناك مبررات اقتصادية في السوق النقدية توجب انخفاض الدينار وإنما هو مؤامرة من قبل السياسيين ليستفديوا من فارق الصرف على حساب السوق المحلية وإلحاق الضرر بالاقتصاد العراقي.#اريد_ديناري

— عماد الهلالي (@emad_alhlaly) February 24, 2021

بالمقابل علق المدون علي فاهم، قائلا:اليوم حملتنا لأرجاع للدينار العراقي لقيمته قبل أن يسرقوه الفاسدين من قادة الفساد في العراق فشاركوا في حملة #اريد_ديناري إن كنتم تريدون ديناركم.

اليوم حملتنا لأرجاع للدينار العراقي لقيمته قبل أن يسرقوه الفاسدين من قادة الفساد في العراق فشاركوا في حملة #اريد_ديناري إن كنتم تريدون ديناركم pic.twitter.com/bzhsdchJA7

— علي فاهم (@alkindy2073) February 24, 2021

فيما تساءل المدون اركان البنداوي، قائلا ان مبلغ 500 مليار دينار تخصيصات اقرتها اللجنة المالية في موازنة 2021 كتعويضات – ألمن ؟، في اشارة لتعويضات المقاولين المتضررين من رفع سعر الصرف الى 1450 دينار.

وتظاهر العشرات من الأشخاص صباح اليوم الأربعاء أمام مبنى البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد مطالبين بإرجاع سعر صرف الدولار إلى 120 ألف دينار عراقي لكل مائة دولار أمريكي.

وانعكس خفض قيمة العملة المحلية أمام العملة الصعبة على أسعار السلع والبضائع خاصة المستوردة منها في العراق اذ شهدت ارتفاعا ملحوظا مما أثقل كاهل ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة.

#اريد_دينارياول تغريدة للمطالبة بأرجاع هيبة الدينار العراقي واحترام العملة الوطنية امام الدولار الأمريكي pic.twitter.com/BWgex786sq

— شهد ألحساني (@shahdiraqa1) February 24, 2021

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